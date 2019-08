Sarampo: Brasil registra mais de 2 mil casos confirmados

De acordo com a secretaria, o último caso autóctone de sarampo no Ceará, que ocorre quando a contaminação se dá no próprio estado, foi confirmado em julho de 2015.

Sobre a doença

O sarampo, em surto em todo Brasil, já atingiu, pelo menos, 53 cidades brasileiras estão em surto e já foram notificados 1845 casos só neste ano. Como medida preventiva, o Ministério da Saúde ampliou o grupo que normalmente é vacinado. Com isso, todos os postos do Estado alertam que todas as crianças de seis meses a 1 ano de idade devem ser imunizadas contra o sarampo. A expectativa é que mais de 65 mil cearenses recebam a dose da vacina.

Além da “dose zero”, as crianças devem seguir o calendário de vacinação e tomar a tríplice viral. A “dose zero” está disponível para quem não recebeu a dose extra e não substitui as outras doses, por isso não será considerada válida no Calendário Nacional de Vacinação da criança.