Casos de transporte clandestino de passageiros apresentam queda em 2019 no Ceará

O transporte irregular de passageiros sempre foi um problema frequente no Estado do Ceará, entre os anos 2015 e 2019, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) realizou, pelo menos, 23.295 autuações em veículos transportando pessoas de forma inadequada. Apesar disso, devido a intensificação da fiscalização, os números têm caído no presente ano.

De janeiro a novembro deste ano, o Detran fez 1.056 autuações. Em igual período de 2018, foram 1.836 infrações registradas. O período de redução coincide com a mudança na lei ocorrida, em outubro do ano passado, que transferiu a responsabilidade sobre a gestão do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, e também a fiscalização, para a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

O Detran-CE informou que, rotineiramente, realiza fiscalização nas rodovias estaduais com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), para coibir o transporte intermunicipal indevido ou clandestino de passageiros. Já as BRs são monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), também com apoio das equipes do Detran e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).