Caucaia: 118 vagas de emprego estão disponíveis no Sine Municipal nesta quinta-feira

Cento e dezoito vagas de emprego estão disponíveis no Sine Municipal de Caucaia nesta quinta-feira (13). As oportunidades estão distribuídas em 27 áreas de atuação e as funções de garçom e vendedor de porta a porta são as que oferecem mais chances, com 20 postos, cada, abertos nas empresas parceiras.

Do total de vagas, seis são para estágio e 12 exclusivas para pessoas com deficiência. Há necessidade de comprovação de experiência para algumas oportunidades.

Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho.

Não são aceitas candidaturas por e-mail. Somente de forma presencial. Confira:

Garçom: 22 vagas.

Vendedor porta a porta: 30 vagas.

Vendedor pracista: 10 vagas.

Auxiliar de cozinha: 6 vagas.

Auxiliar administrativo: 1 vaga, para pessoas com deficiência.

Auxiliar de limpeza: 6 vagas, todas para pessoas com deficiência.

Cobrador de transporte coletivo: 5 vagas, todas para pessoas com deficiência.

Cozinheiro geral: 4 vagas.

Caseiro: 1 vaga.

Encanador industrial: 3 vagas.

Motorista carreteiro: 4 vagas.

Motorista de caminhão: 2 vagas.

Auxiliar em Saúde Bucal: 3 vagas, todas de estágio.

Motorista auxiliar de tráfego: 3 vagas.

Técnico em Saúde Bucal: 3 vagas, todas de estágio.

Eletricista de instalação de veículos: 2 vagas.

Modelista: 1 vaga.

Mecânico montador: 3 vagas.

Açougueiro: 1 vaga.

Balconista de lanchonete: 1 vaga.

Churrasqueiro: 1 vaga.

Operador de guincho: 1 vaga.

Motorista entregador: 1 vaga.

Operador de guindaste móvel: 1 vaga.

Padeiro: 1 vaga.

Supervisor da confecção de artefatos de tecidos: 1 vaga.

Sinaleiro (guindastes e equipamentos similares): 1 vaga.