Caucaia: 142 vagas de emprego estão disponíveis no Sine Municipal nesta quinta-feira (30)

Cento e quarenta e duas vagas de emprego estão disponíveis no Sine Municipal de Caucaia nesta quinta-feira (30). Todas as oportunidades são para quem deseja retornar ao mercado de trabalho.

Experiência é exigida para todos os cargos. Em alguns casos, é obrigatória a comprovação. E há 11 chances exclusivas para pessoas com deficiência.

Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho.

Não são aceitas candidaturas por e-mail. Somente de forma presencial. Confira:

Vendedor pracista: 25 vagas.

Auxiliar de cozinha: 20 vagas.

Vendedor porta a porta: 20 vagas.

Representante comercial autônomo: 20 vagas.

Recepcionista atendente: 15 vagas.

Garçom: 15 vagas.

Auxiliar de limpeza: 6 vagas (sendo 4 para pessoas com deficiência).

Cobrador de transportes coletivos (exceto trem): 5 vagas (pessoas com deficiência)

Ajudante de obras: 2 vagas, ambas para pessoas com deficiência.

Cozinheiro industrial: 2 vagas.

Vendedor em domicílio: 2 vagas.

Analista de controle de qualidade: 1 vaga (com ensino superior).

Analista de custos: 1 vaga (com ensino superior).

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho: 1 vaga.

Churrasqueiro: 1 vaga.

Engenheiro de processos: 1 vaga (com ensino superior).

Engenheiro mecânico: 1 vaga (com ensino superior).

Técnico de controle de qualidade: 1 vaga.

Técnico de manutenção elétrica: 1 vaga.

Técnico de planejamento de produção: 1 vaga.

Técnico em borracha: 1 vaga.