Caucaia: 16 postos se saúde funcionam neste sábado em “Dia D” de vacinação contra a gripe

O segundo “Dia D” da vacinação contra a gripe H1N1 acontece neste sábado (25), em Caucaia. Ao todo, 16 postos de saúde vão ofertar gratuitamente as vacinas amanhã, das 8 horas às 13 horas. Até o momento, 65% dos grupos prioritários da cidade foram vacinados, o equivalente a mais de 63 mil doses aplicadas. A campanha de vacinação encerra no próximo dia 31.

A vacina ofertada é trivalente, que protege contra o vírus H1N1, o vírus H3N2 e o vírus do tipo B. Os dez grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde são: crianças de seis meses a seis anos incompletos, gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), trabalhadores da Saúde, professores, povos indígenas, idosos, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Em 2018, Caucaia superou a meta e vacinou 94,71% dessas categorias. Neste ano, “nossa meta é vacinar 94.234 pessoas nos grupos prioritários”, declara o coordenador de Imunização da SMS Luiz da Silva.

Os postos de atendimento que abrem amanhã são: Planalto Caucaia, Dona Cotinha, Parque Soledade I, Itambé, Pacheco, Sítios Novos, Capuan, Arianópolis, Picuí, Rossilda Pontes, Araturi, Francisca de Fátima, Paulo Pontes, Potira I e II e Novo São Miguel.