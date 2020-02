Caucaia: 39 vagas de emprego estão disponíveis no Sine Municipal nesta segunda-feira (17)

Trinta e nove vagas de emprego de 14 áreas de atuação estão disponíveis nesta segunda-feira (17) no Sine Municipal de Caucaia. É necessário ter experiência para todas as oportunidades.

A função de vendedor porta a porta é a que dispõe de mais chances: são dez vagas. Há ainda 11 postos de trabalho para pessoas com deficiência e outros seis para estágio.

Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho.

Não são aceitas candidaturas por e-mail. Somente de forma presencial. Confira:

Vendedor porta a porta: 10 vagas.

Auxiliar de limpeza: 5 vagas, todas para pessoas com deficiência.

Cobrador de transporte coletivo: 5 vagas, todas para pessoas com deficiência.

Vendedor pracista: 5 vagas.

Auxiliar em Saúde Bucal: 3 vagas, todas para estágio.

Técnico em Saúde Bucal: 3 vagas, todas para estágio.

Auxiliar administrativo: 1 vaga, para pessoa com deficiência.

Caseiro: 1 vaga.

Churrasqueiro: 1 vaga.

Cozinheiro geral: 1 vaga.

Mecânico de veículos: 1 vaga.

Passador de roupas em geral: 1 vaga.

Padeiro: 1 vaga.

Técnico em segurança do trabalho: 1 vaga.