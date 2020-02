Caucaia: Aberto credenciamento para programa Segundo Tempo; inscrições vão até 21 de fevereiro

A Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv), deu início ao período de credenciamento de pessoal especializado para atender ao programa federal Segundo Tempo, executado em Caucaia fruto de parceria com o Ministério do Esporte.

Conforme determina o edital, as inscrições são feitas exclusivamente pela Internet. Há, porém, a necessidade de apresentar documentação na sede da Controladoria Geral do Município – órgão que analisará os títulos e comunicará o resultado do credenciamento conforme os deferimentos e indeferimentos dos candidatos.

Serão selecionados profissionais e estudantes universitários de Educação Física a partir do quinto semestre para cargos de coordenador e monitor de núcleo, respectivamente. A documentação deve ser original ou cópia devidamente autenticada em cartório.

Interessados devem apresentar: documento oficial de identificação, CPF, comprovante de endereço atualizado, prova de regularidade com a Fazenda Federal, certidão negativa de débitos trabalhistas e comprovante de conclusão do Ensino Superior (ou, no caso de estudantes, comprovante de que está regularmente matriculado em curso de licenciatura).

De acordo com o Ministério do Esporte, o Segundo Tempo é um programa estratégico do Governo Federal que “tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.”