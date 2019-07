Caucaia: após três décadas, via no Parque Albano ganha iluminação

A rua Mozart Pinto, mais conhecida como rua da Vacaria, que compreende os bairros do Parque Albano e Potira, recebeu instalação de novas 22 luminárias e implantação de oito postes. A iniciativa faz parte das ações de ampliação do sistema de iluminação pública da Secretaria Municipal de Patrimônio Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans).

Conforme o secretário da SPSPTrans, Assis Medeiros, a obra de ampliação da rede para atender toda a rua era uma demanda que há 30 anos a população aguardava.

“A palavra de ordem do prefeito Naumi Amorim é deixar a cidade mais iluminada e estamos executando esta determinação levando luz onde antes não tinha”, frisa.

A obra foi realizada em duas etapas. Na primeira foram substituídas 14 luminárias de 70 Watts vapor sódio para 14 luminárias de 150 Watts vapor metálico.

Já na segunda etapa foi realizada a ampliação da rede com implantação de novos oito postes, e mais oito luminárias de 150 Watts, vapor metálico.

Nos últimos oito meses, a Prefeitura beneficiou 15 bairros/localidades com a troca de lâmpadas de vapor de sódio (amarelas) por lâmpadas de vapor metálico (brancas), e implementou circuitos de iluminação de LED em 12 grandes avenidas que cortam o município.

Os serviços foram executados em São Miguel, Parque das Nações, Novo São Miguel, Parque Albano, Parque Boa Vista, Marechal Rondon, Araturi, Parque Potira III, Patrícia Gomes, Conjunto Metropolitano (Picuí), Cigana, Vila Cazé, Novo Pabussu, Residencial Mister Hull e Tucunduba.

Além da instalação de iluminação de LED na BR-222 (do viaduto do Antônio Bezerra até a praça do Anfiteatro), Dom Almeida Lustosa, São Vicente de Paula, Ayrton Senna, Padre José Moura, Contorno Leste, Contorno Sul, Contorno Oeste, Contorno Norte, Integração, Avenida Central do Icaraí, Avenida Ulisses Guimarães e Estrada da Barra Nova.