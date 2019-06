Caucaia assina termo de adesão ao Garantia Safra

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (Seagri), oficializou nessa segunda-feira (17) participação no programa Garantia Safra 2018/2019. A solenidade de assinatura do termo de adesão aconteceu no auditório da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agrário (SDA), em Fortaleza.

Conforme levantamento da Seagri, agricultores caucaienses tiveram perda de até 65% da safra deste ano em decorrência das fortes chuvas. “Assinamos a adesão para os produtores rurais receberem a garantia e terem como minimizar prejuízos”, explica o secretário Cézar Cordeiro Lima.

Nesta edição, estão garantidos R$ 83,7 milhões para execução do programa no Ceará. Mais de 164 mil agricultores em todo o estado que realizaram o pagamento da contrapartida, no valor de R$ 17, até fevereiro deste ano terão acesso ao recurso.

O Garantia Safra é uma ação para agricultores familiares que se encontram sujeitos a perdas de safra devido à seca ou ao excesso de chuvas. O benefício, no valor de R$ 850, pago em cinco parcelas iguais e consecutivas, é concedido aos produtores que sofreram perda de safra acima de 50%. O dinheiro pode ser sacado em agências da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas.