Caucaia: Atendimento de crianças, adolescentes e idosos aumenta 119% nos Cras

Desde 2017, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS) vem ampliando o atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

Em 2016, a pasta registrava apenas 986 atendimentos. Em 2018, após a implementação de uma série de melhorias, o quantitativo saltou para 2.148. Em 2019, chegou à marca histórica de 2.168 atendimentos, o que representa um crescimento de 119% em quatro anos.

Para a titular da SDS, Danielle Alexandre, o aumento foi significativo devido ao investimento em profissionais e equipamentos.

“A gestão ofereceu todas as condições de trabalho para as equipes operarem diretamente com as crianças, os jovens e os idosos”, destaca.