Caucaia bate meta e campanha contra gripe é aberta a toda a população

elo segundo ano consecutivo, Caucaia atinge a meta da campanha de vacinação contra gripe H1N1 determinada pelo Ministério da Saúde. O município vacinou 90,41% dos grupos prioritário. O percentual corresponde a 87.582 doses aplicadas até o momento.

“A gestão do prefeito Naumi Amorim está de parabéns por mais este legado. Valeram a pena os esforços e as parcerias. Com incontida satisfação, manifestamos nossos sinceros agradecimentos aos trabalhadores da saúde e a todos que diretamente e indiretamente nos apoiaram nessa importante ação de saúde”, declara o secretário de saúde, Moacir Soares.