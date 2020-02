Caucaia: crescer Saudável promove palestra sobre alimentação a pais de alunos da rede municipal

Mais de 200 pais de alunos da Escola Patronato PIO XI, localizada no bairro Novo Pabussu, participaram nessa quarta-feira (12) de palestra sobre a importância do consumo de alimentos saudáveis por crianças. A ação faz parte do projeto Crescer Saudável, promovido pela Prefeitura.

A ação é fruto de ação conjunta das secretarias municipais de Saúde (SMS) e Educação, Ciência e Tecnologia (SME).

“É uma atividade educativa abordando a alimentação saudável, como o consumo de verduras para diminuir a quantidade de sal na dieta das crianças”, afirma a nutricionista Cristiane Campos, responsável técnica do projeto.

Ela conta que ainda há resistência de muitos pais sobre o assunto “por acharem que alimentação saudável é mais cara”.

“Mas fazemos o trabalho de informar que não é bem assim. Os pais só precisam escolher melhor a alimentação dos filhos dentro daquilo que eles já têm em casa. Muitos acham que estão fazendo certo, mas não é o mais adequado”, completa.

O encontro também foi oportuno para apresentação do trabalho desenvolvido em 2019 pelo projeto, como avaliação antropométrica, educação nutricional e práticas corporais. Do total de 3.021 crianças de até cinco anos avaliadas pelo Crescer Saudável, 10,99% estão com peso elevado.

“Estamos abaixo da média que é encontrada no Ceará. Mas ainda é um dado que preocupa. Por isso vamos ampliar ainda mais nossas atividades”, garante Cristiane Campos.

Quando a criança é identificada acima do peso, é encaminhada para atendimento médico e com um nutricionista na Unidade de Atenção Primária à Saúde (Uaps) mais próxima de onde mora.

“Toda a família deve ser envolvida neste processo. Não trabalhamos apenas a crianças. Os pais também são importantes; por isso a realização deste encontro. São eles que vão ter um melhor conhecimento sobre a redução de alimentos processados ou in natura”, comenta a nutricionista.

O objetivo do Programa Saúde na Escola (PSE), ao qual pertence o Crescer Saudável, é contribuir com a formação integral dos estudantes por meio da promoção, prevenção e atenção à saúde.

O combate à obesidade infantil é um dos 12 indicadores avaliados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância na concessão do Selo Unicef.