Caucaia cumpre todas as etapas do Programa Prefeito Amigo da Criança

Caucaia cumpriu todas as etapas do Programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, e atendeu satisfatoriamente aos seis questionários disponibilizados. Com isso, Caucaia se consolida entre as 163 cidades do Nordeste e os 38 municípios do Ceará com engajamento considerado ótimo.

Esta é a 4ª vez que o município participa do Programa, que tem o objetivo de avaliar o desempenho da gestão municipal na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos diretos das crianças e dos adolescentes, e certificar os municípios com o Selo Abrinq por tais atividades realizadas.

A expectativa é que Caucaia conquiste pela primeira vez o selo Abrinq, em razão das ações desenvolvidas pela atual gestão. Até o momento, já foram avaliados o Orçamento Criança e Adolescente (OCA), políticas sociais, fortalecimento de conselhos tutelares, e Plano Municipal para Infância e Adolescência (PMIA). A última etapa do Programa se encerra no fim de fevereiro e a cerimônia de premiação ocorre em julho.