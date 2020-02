Caucaia: Garçom lidera oferta de vagas de emprego desta sexta-feira no Sine Municipal

A função de garçom é a que mais oferece oportunidades de emprego no Sine Municipal de Caucaia nesta sexta-feira (7). São 35 vagas para essa ocupação em empresas parceiras, que exigem comprovação de experiência em 20 dessas chances. Nas 15 demais, o candidato não precisa comprovar que há atuou na área.

As demais 97 vagas de hoje – somando, portanto, 132 ao todo – estão distribuídas em outras 19 funções. Quinze dessas oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência em sete setores diferentes.

Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho.

Não são aceitas candidaturas por e-mail. Somente de forma presencial. Confira:

Garçom: 35 vagas.

Vendedor pracista: 25 vagas.

Representante comercial autônomo: 20 vagas.

Recepcionista atendente: 15 vagas.

Jardineiro: 7 vagas.

Auxiliar de cozinha: 5 vagas.

Cobrador de transporte coletivo: 5 vagas, todas para pessoas com deficiência.

Auxiliar de limpeza: 4 vagas, todas para pessoas com deficiência.

Consultor de vendas: 3 vagas.

Ajudante de obras: 2 vagas, ambas para pessoas com deficiência.

Açougueiro: 2 vagas.

Auxiliar administrativo: 1 vaga, para pessoa com deficiência.

Carpinteiro: 1 vaga, para pessoa com deficiência.

Gerente de loja de supermercado: 1 vaga.

Motorista de caminhão: 1 vaga.

Padeiro: 1 vaga.

Pedreiro: 1 vaga.

Servente de obras: 1 vaga, para pessoa com deficiência.