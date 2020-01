Caucaia inicia articulação para conquista do Selo Município Verde 2018/2019

Caucaia mais uma vez está concorrendo ao Selo Município Verde. A articulação para conquista da certificação 2018/2019, concedida pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), foi iniciada nesta quarta-feira (22).

O Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) está à frente dos trabalhos. Na última edição, o município conseguiu conquistar a certificação 2017/2018. A avaliação da Sema é feita a partir da implementação de políticas públicas, planos, programas, projetos e ações voltados para a área ambiental.

Reunião para fazer o levantamento da documentação necessária para ser enviado até o dia 28 de fevereiro ao sema

Hoje, a comissão do Imac promoveu a primeira reunião para juntada da documentação necessária para concorrer ao Selo. Neste primeiro momento, os técnicos do instituto efetuam a inscrição de Caucaia com preenchimento do formulário e envio de documentação até 28 de fevereiro.

A lista dos municípios pré-classificados será divulgada pela Sema já em maio. A previsão é de que em 4 de novembro deste ano seja divulgado o resultado final das cidades contempladas com a certificação, cuja entrega deve ocorrer em 25 de novembro.

Este ano, o Selo Município Verde está na 13ª edição. Ele acontece a cada dois anos e premia apenas administrações compromissadas com o desenvolvimento sustentável.