Caucaia: maternidade Santa Terezinha tem aprovação de 97% dos usuários, aponta pesquisa

Pesquisa realizada no Hospital Maternidade Santa Terezinha, localizado no bairro Jurema, apontou que 97% dos usuários atendidos no equipamento o recomendariam para outras pessoas. A amostragem ouviu cerca de 70 pacientes e ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2019.

Dez itens foram avaliados, como tempo de espera para atendimento e instalações da unidade. Segundo os dados levantados pela pesquisa, o setor de Nutrição foi o mais bem avaliado, com 93% de satisfação, seguido por Serviço Social e Enfermagem, ambos com 92% de aprovação.

“A pesquisa mapeia todos os setores que os usuários passam durante o atendimento; da recepção à qualidade da refeição dos pacientes”, destaca a assistente social e responsável pela pesquisa, Renata Braúna, da equipe de Educação Permanente da Maternidade.

Uma nova pesquisa está sendo realizada na unidade e irá ocorrer até março. Os dados serão divulgados em abril.

O levantamento atende a um novo projeto sistemático de avaliação executado pela gestão do Hospital, que tem o objetivo de oferecer à população um atendimento de qualidade.

“Essa pesquisa mostra o fruto do nosso trabalho na estruturação da Maternidade, além de avaliar também a qualificação de nossos profissionais”, ressalta a diretora do equipamento, Dra. Rita Saunders.

CONFIRA OS RESULTADOS ESTRATIFICADOS.

ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO

69% bom; 18% ótimo e 13% regular.

TEMPO DE ESPERA

50% bom; 23% ótimo; 21% regular e 6% ruim.

CONFORTO DAS INSTALAÇÕES

52% bom; 23% ótimo; 16% regular e 10% ruim.

ENFERMAGEM DO CENTRO OBSTÉTRICO

66% ótimo; 26% bom; 6% regular e 2% ruim.

ENFERMAGEM DOS POSTOS

47% ótimo; 37% bom; 11% regular e 5% ruim.

EQUIPE MÉDICA

50% ótimo; 37% bom; 10% regular e 3% ruim.

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

40% bom; 39% ótimo; 18% regular e 3% ruim.

SERVIÇO SOCIAL

47% ótimo; 45% bom; 6% regular e 2% ruim.

NUTRIÇÃO

56% ótimo; 37% bom e 6% regular.

QUALIDADE DAS REFEIÇÕES

44% bom; 29% ótimo; 23% regular e 5% ruim.