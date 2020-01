Caucaia: Naumi entrega papel da casa para 78 famílias; 8 mil serão emitidos até junho

Momento de alegria e resgate da cidadania para moradores do Potira II e III. Nessa quinta-feira (30), o prefeito Naumi Amorim entregou o primeiro lote de papéis da casa a 78 famílias dos dois bairros.

“Tenho hoje o prazer de entregar pela primeira vez na história de Caucaia o papel da casa. As pessoas que queiram regularizar seus documentos agora podem e vamos fazer em toda Caucaia”, disse.

Conforme destacou o secretário municipal de Planejamento Urbano e Ambiental, Daniel Cavalcante, a medida garante a titularidade da propriedade a essas famílias.

“Inicialmente, essas duas comunidades estão sendo beneficiadas agora, mas outras nove localidades serão contempladas ainda nesta primeira fase.”

A expectativa da Seplam é de que oito mil documentos sejam entregues só no primeiro semestre deste ano. Nesta primeira fase, serão contempladas famílias dos bairros Marechal Rondon, Parazinho, São Miguel, Parque Albano, Picuí, Parque Leblon, Itambé I, Itambé II e Boa Vista.

Estima-se que 30% de todos os imóveis de Caucaia sejam regularizados do ponto de vista fundiário. Com o programa de emissão dos documentos, a Prefeitura vai beneficiar famílias de baixa renda – com a regulamentação social emitida no nome da mulher para evitar que, em caso de violência doméstica e outras vulnerabilidades, ela e os filhos não fiquem sem ter para onde ir.

Dona Maria Silva Rocha esperava pela posse de casa há três décadas. Moradora do Potira II, ela agora está se sente mais segura. “Agora vou dormir em paz, após 30 anos morando aqui. É um sonho e uma conquista que nunca tive na vida.”

Já seu Pedro Uchôa Lima, morador do Potira III, relembra o momento difícil que foi a desapropriação em 2012.