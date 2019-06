Caucaia olha para o Pecém e monta parceria para treinar mão de obra

Com a ampliação das oportunidades de trabalho nas indústrias instaladas ou em processo de instalação no complexo portuário, o Município, sob orientação do prefeito Naumi Amorim (PSD), cria canais para ampliar ofertas de trabalho para moradores.

A ampliação das atividades, com a chegada de novas indústrias, despertou a formação de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem) de Caucaia e a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp). A iniciativa, denominada do Projeto Aproximar, estimula a criação de um banco de dados com profissionais interessados em trabalhar no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Quem quiser entrar no projeto tem duas opções de cadastro: das 8 horas às 12 horas, de segunda a sexta-feira, na sala de acolhimento do Aproximar, localizada à sede do IFCE do Pecém; ou pelo site www.aecipp.com.br. Os interessados devem preencher um formulário digital no ícone “trabalhe no Pecém”.

O banco de dados será a primeira opção de seleção de profissionais quando surgirem vagas de emprego no Cipp. Para quem optar pelo cadastro presencial, é obrigatório levar currículo ou confeccionar o documento no ato da inscrição. Técnicos estarão à disposição dos candidatos para isso.

De acordo com a Secretária Laís Sales, a criação do banco de dados oferece aos caucaienses as condições ideais – e mais ágeis – para a garantia de uma boa oportunidade de emprego. “Este projeto é muito importante para aproximar as pessoas de Caucaia que procuram emprego no Complexo Portuário e Industrial do Pecém. Com isso, as chances de elas serem encaminhadas e efetivadas nas empresas aumentam consideravelmente”, ressalta a secretária.

SERVIÇO



PROJETO APROXIMAR

ONDE: campus avançado do IFCE no Pecém (CE-422).

TELEFONE: (85) 99102.2912

FUNCIONAMENTO: 8 horas às 12 horas, de segunda a sexta-feira.

E-MAIL: relacionamento@aecipp.com.br