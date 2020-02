Caucaia: praça no Grilo recebe ações de manutenção; trabalhos chegam amanhã ao Açude

O Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) iniciou nesta quinta-feira (13) uma ação de manutenção na praça Fausto Leite, localizada no bairro Grilo. A intervenção é fruto de parceria com a Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans).

A atividade faz parte do “Caucaia Mais Verde”, projeto que beneficia espaços públicos da cidade com requalificação da área. No Grilo, a praça recebeu roçadeira, varrição, além de poda de árvores, capinação e replantio de ornamentos de jardinagem e de espécies nativas.

Para o presidente do Imac, Hugo Pontes, a importância do mutirão de reparos é manter o ambiente ainda mais atrativo, seguro e acessível para a população.

“Nesta época de chuvas, o desgaste dos equipamentos aumenta. Prevenimos com limpeza e todo o devido cuidado até, por exemplo, para evitar ações de mosquito que transmite a dengue”, explica.

A execução visa manter em bom estado os espaços públicos requalificados pela Prefeitura. O objeto do projeto é arborizar as praças do município. O cronograma segue ainda esta semana com mutirão de manutenção na praça do Açude, finalizando a pintura.