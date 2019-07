Caucaia: prefeitura começa a pagar salário de julho dos servidores municipais

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio das secretarias municipais de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin) e de Administração e Recursos Humanos (Sead), começa nesta terça-feira (30) a efetuar o pagamento salarial do funcionalismo público do município referente ao mês de julho.

Por lei, no entanto, a gestão pública tem até o quinto dia útil do mês subsequente para realizar o pagamento. No entanto, a expectativa é de que todos os colaboradores da gestão tenham os salários depositados até esta quarta-feira (31).

Dessa forma, a gestão cumpre novamente o compromisso assumido com os servidores de depositar os proventos dentro do mês corrente.

Além de pagar todos os salários sem atraso desde o começo da atual administração, a Prefeitura concedeu inúmeros benefícios e reajustes a diversas categorias.