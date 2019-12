Caucaia promove Dia D de Luta Contra a Aids nesta terça (3)

A Prefeitura de Caucaia realiza programação especial alusiva ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, a partir das 8h desta terça-feira (03), na sede do Grêmio de Recreio e Estudos de Caucaia. As ações são programadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Serviço de Atenção Especializada (SAE).

No evento serão ofertados serviços de saúde à população, como teste rápido de HIV e Sífilis, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação de Hepatite, Difteria e Tétano (DT), emissão do Cartão SUS, além de serviços em beleza como limpeza de pele, corte de cabelo masculino, designer de sobrancelha e manicure.

Em Caucaia, o SAE possui atualmente 499 pacientes cadastrados. Deste total, 83 foram cadastrados em 2019, sendo recém-diagnosticados ou transferidos de outros municípios para atendimento em Caucaia. Nos últimos 10 anos, o SAE cadastrou 646 pacientes vivendo com vírus HIV (PVHIV).

SERVIÇO

Dia D de Luta contra a AIDS

Data: 03/12/2019

Hora: 8h

Local: Grêmio de Recreio e Estudos de Caucaia. Rua José da Rocha Sales, 194 – Açude.