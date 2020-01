Caucaia: PT lançará candidatura de Elmano à sucessão do prefeito Naumi Amorim

Com 220.000 eleitores, a cidade de Caucaia entra na agenda do PT para o lançamento da candidatura do deputado estadual Elmano Freitas à sucessão do prefeito Naumi Amorim (PSD). A informação é do deputado federal José Airton Cirilo, em entrevista, nesta terça-feira (28), ao Jornal Alerta Geral.

O município representa o segundo maior colégio eleitoral do Ceará e a eleição pode ser disputada em dois turnos, se, no primeiro turno, um dos candidatos não receber mais de 50% dos votos válidos.

A entrada de Elmano na corrida eleitoral em Caucaia faz parte das ações do PT para fortalecer a legenda na Região Metropolitana de Fortaleza. A possível candidatura de Luizianne Lins à sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT) cria maior integração com os demais candidatos a serem lançados em Caucaia, Maracanaú, Eusébio e Aquiraz.

+ Ex-presidente Lula quer Luizianne candidata à Prefeitura de Fortaleza, revela José Airton Cirilo

A pré-candidatura de Elmano tem o respaldo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda não foi assimilada pelo Governador Camilo Santana que gostaria de apoiar à reeleição do atual prefeito Naumi Amorim. Em Maracanaú, o PT, tem as opções que surgem como pré-candidatos, o nome do deputado federal José Airton Cirilo.

Presente e futuro!

Elmano, como candidato a deputado estadual, não tem um histórico de votações expressivas em Caucaia – 914 votos, em 2014, e 3.966 votos, em 2018 – mas a possível candidatura é um projeto para construir uma base política mais sólida para fortalecer a reeleição em 2022 à Assembleia Legislativa. A oficialização da candidatura de Elmano à Prefeitura antecipará a saída de militantes do PT da administração Naumi Amorim.