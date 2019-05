Caucaia se prepara para receber obras com recursos do CAF

Moradores de diversas comunidades de Caucaia se preparam para receber um conjunto de obras de infraestrutura financiadas com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O empréstimo contratado pela Prefeitura é de US$ 80 milhões (R$ 290 milhões) e contempla obras de pavimentação e urbanização de ruas e avenidas e, por exemplo, recuperação de praças.

Segundo a Prefeitura, o planejamento prevê obras de pavimentação em 500 ruas, urbanização de 88 quilômetros de vias e 49 quilômetros de rotas de ônibus requalificadas.

“Nós vamos asfaltar mais de 500 ruas de Caucaia com esse recurso. São 80 milhões de dólares e esses primeiros lotes são importantes porque já vão mostrar a qualidade das obras do CAF”, disse o prefeito Naumi Amorim.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Município, nos dois primeiros lotes de obras, estão orçados R$ 40 milhões. Serão executados serviços de drenagem, pavimentação, padronização de calçadas, requalificação de passeio, medidas de acessibilidade e iluminação pública. A expectativa é de que as ordens de serviço para as intervenções sejam assinadas pelo prefeito ainda em maio.

Ao todo, 11 vias serão requalificadas nesses dois primeiros lotes.

“Mais da metade dos recursos CAF vai para obras na malha viária. Com isso, a gente quer dar fluidez ao trânsito em regiões com problemas históricos e crônicos, mais segurança ao pedestre, mais qualidade de vida a quem mora nessas áreas e, consequentemente, nós vamos agregar valor a pontos comerciais”, observa o coordenador-geral da Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP) da Prefeitura, Fábio Mota.

Dinheiro do CAF já está sendo liberado e Caucaia tem obras nas ruas pelos próximos 12 meses

NÚMEROS CAF EM CAUCAIA

– 4.000 empregos gerados

– 1.000 microempreendedores individuais capacitados

– 5 novas praças

– 1 Centro Social de Eventos

– 10 Ecopontos

– 500 ruas pavimentadas

– 88 quilômetros de vias e áreas urbanizadas

– 49 quilômetros de rotas de ônibus requalificadas

– 18 quilômetros de vias estruturantes implantadas ligando Jurema, Sede e Litoral

– 1 ponte

– 1 viaduto

– 4 lagoas urbanizadas