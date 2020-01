Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do CE, tem oito pré-candidatos a prefeito

A corrida pela Prefeitura do segundo maior colégio eleitoral do Ceará, que é Caucaia, tende a se acirrar ainda mais. O atual prefeito Naumi Amorim (PSD), é candidato à reeleição e, nesse momento, o quadro político local apresenta mais seis pré-candidatos à sucessão municipal – Vitor Valim, do PROS, Emília Pessoa, do PSDB, Elmano Freitas, do PT, Hipólito Índio, o Potin (PSB), Natécia Campos, do PMB, e Deuzinho Filho que, em menos de dois meses, saiu do PROS, se filiou ao MDB e, agora, se encontra no PSC.

O ex-prefeito Zé Gerardo Arruda, pai da atual vice-prefeita Lívia, que voltou ao MDB, mesmo condenado por improbidade administrativa, f ala que concorrerá à sucessão de Naumi Amorim. Caucaia tem, hoje, 220 mil eleitores e é o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, ficando atrás apenas de Fortaleza.

Se um dos candidatos não somar 50% dos votos válidos mais um voto, a disputa vai ao segundo turno. Alguns candidatos se lançam no primeiro turno, mesmo sabendo que não tem chances reais de conquistar a prefeitura para, no segundo turno, serem chamados e garantir um espaço na administração do futuro prefeito. Essa é uma realidade que acontece nas cidades com dois turnos na eleição para prefeito.

A disputa pela Prefeitura de Caucaia entrou na agenda do Bate Papo Político, nesta quarta-feira, no Jornal Alerta Geral, com participação do repórter Sátiro Sales e análise do jornalista Beto Almeida.

ELMANO A DISPOSIÇÃO

Deputado Estadual, Elmano Freitas confirmou nesta quarta-feira (29) a sua pré-candidatura à prefeitura de Caucaia, antecipou nessa terça-feira (28) em uma declaração ao Jornal Alerta Geral o Deputado Federal, José Airton Cirilo.

Elmano disse que está a disposição e vai conversar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fechar a data de lançamento da candidatura sucessão do prefeito Naumi Amorim.

Confira na integra declaração do Deputado Estadual, Elmano Freitas: