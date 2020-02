Caucaia tem 92% dos focos do mosquito da dengue em ambientes domésticos

Realizado no fim de janeiro deste ano, o primeiro Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (Liraa) de 2020 identificou que 92% dos focos do mosquito da dengue em Caucaia estão em ambientes domésticos. O inseto também é transmissor da zika e da febre chikungunya.

O Liraa aconteceu entre os dias 20 e 23/1. Foi executado pelo Núcleo de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e passou por 42 localidades urbanas do município para mapear em tempo rápido bairros, quadras, imóveis, depósitos e regiões com maior dispersão do inseto.

“Caucaia apresentou um índice geral de 3.1%. De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, a situação é de médio risco. Só 5% dos focos em comércios e 3% em terrenos baldios”, diz o coordenador do Núcleo de Endemias e Zoonoses da SMS, Francisco Pires.

A Grande Jurema foi a que mais registrou focos do mosquito. Os bairros Parque Guadalajara, Marechal Rondon, Conjunto Araturi, Parque Potira I, Parque Albano, Parque Tabapuá e Santa Rita são os que a população precisa ficar mais atenta e eliminar qualquer recipiente com água no qual o Aedes aegypti possa se reproduzir.

“92% dos focos estarem dentro dos domicílios é um número muito alto. A população deve fazer a sua parte no combate ao mosquito e cuidar de casa, não deixando água parada”, ressalta Pires.

Ele conta que, a partir da estratificação dos bairros em alerta,