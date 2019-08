Caucaia: VII Feira da Agricultura Familiar acontece nesta sexta-feira (9)

A VII edição da Feira da Agricultura Familiar de Caucaia acontece nesta sexta-feira (9), na Praça Fausto Sales, no Centro da Sede. A feira que acontece entre 8h e às 13h, disponibilizará uma variedade de artigos com preços até 50% abaixo dos praticados no mercado regular. Serão expostos frutas, verduras, plantas, ervas medicinais, bolos, doces, artesanato, etc. Todos produzidos por agricultores familiares de Caucaia e sem uso de agrotóxicos.

A iniciativa é da Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, Secretaria Municipal de Patrimônio Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), com apoio da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Dsan) e do Banco de Alimentos.

SERVIÇO

VII FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

QUANDO: 9 de agosto (sexta-feira).

HORÁRIO: das 8 horas às 13 horas.

ONDE: Praça Fausto Sales, Centro (em frente à Câmara Municipal de Caucaia).