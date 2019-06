Após dois meses, finalmente o Departamento Estadual de Rodovias do Ceará (DER), iniciou na manhã desta quinta-feira (13) a recuperação do asfalto que cedeu em decorrência das chuvas na rodovia CE-257 que liga os municípios de Canindé e Aratuba no maciço de Baturité.

De acordo com trabalhadores, o serviço deve ser concluído nas próximas 48 horas.

(*)com informação do correspondente Wellington Lima