Ceará 2050 realiza encontro com prefeitos dos municípios cearenses

Amanhã (22), às 9h, a Plataforma Ceará 2050 realiza o encontro: “Ceará 2050 e os municípios cearenses”, O evento tem como objetivo reunir prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais de planejamento para conhecer melhor o projeto da Plataforma e seus avanços. A reunião acontece no Auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza e contará com a presença do secretário de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, do reitor da UFC, Henry Campos, e do presidente da Associação de Municípios do Ceará, Nilson Diniz.

Ao longo dos últimos meses a Plataforma realizou discussões nas 14 Regiões de Planejamento do Estado, além de encontros para debates de temas específicos que aprofundaram cada etapa do Planejamento.

Aproximando-se de sua fase final de elaboração o próximo passo é instituir uma firme estratégia de governança para acompanhar a efetivação deste importante instrumento de planejamento.

Serviço

Ceará 2050 e os municípios cearenses

+ Data: 22 de maio

+ Horário: 9h

+ Local: Av. da Universidade, 2853, Benfica.