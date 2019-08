Ceará atinge 9,1 milhões de habitantes e é o 8º estado mais populoso do Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga estimativas da população no País. Segundo a pesquisa o Ceará é o 8º estado mais populoso do Brasil. Os dados são correspondentes à data de 1º de julho de 2019. Com 9,1 milhões de habitantes, o Ceará teve crescimento de 0,6% desde 2018.

Cerca de 46,4% da população está concentrada em nove municípios com mais de 100 mil habitantes. Fortaleza ainda se mantém como cidade mais populosa, com 2,7 milhões de pessoas.

Conforme a data de referência de 1º de julho de 2019, o Brasil tem uma população total de 210.147.125 pessoas. O estado com a menor população continua a ser Roraima, que chegou a 605.761 pessoas e a maior população se encontram em São Paulo, com 45.919.049 pessoas.