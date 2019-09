Ceará chega ao 5º dia de ataques, deixa população em clima de insegurança e 15 pessoas são presas

Ataques criminosos incendeiam ônibus, veículos de transporte escolar, carros de empresas privadas e prédios públicos. A situação abala moradores de cidades do Interior do Estado e da Capital. Até o momento, foram registrados 35 ataques desde a última sexta-feira (20).

Nesta manhã, mais um ataque criminoso foi registrado em uma concessionaria no bairro Cocó. Segundo informações, cerca de 16 carros foram atingidos e o prejuízo é de mais de R$ 2 milhões.

De acordo com o Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Santos Costa, o Governo está reforçando o policiamento e ações estão sendo aplicadas para prender os envolvidos e evitar mais casos.

Em meio a série de ataques que assustam os cearenses, a Secretaria da Administração Penitenciária decidiu transferir 257 presos das unidades da Pacatuba, Quixadá e do Complexo Penitenciário de Aquiraz.

A medida foi realizada como forma preventiva e tática para manutenção do funcionamento do sistema prisional.

Até o momento, 15 pessoas foram capturadas, entre eles, cinco adolescentes. Um desses menores ficou ferido após incendiar um caminhão em Canindé. Ele ficou com 70% do corpo queimado e está internado no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Registros de casos

As ações criminosas começaram na noite de sexta-feira (20), e se intensificaram nessa segunda e terça-feira com incêndios a ônibus na cidade de Canindé, onde a polícia conseguiu apreender um menor envolvido no atentado.

Confira a quantidade de casos por município:

1 – Fortaleza – 19

2 – Maracanaú – 4

3 – Jucás – 2

4 – Quixadá – 2

5 – Baturité – 1

6 – Canindé – 1

7 – Ibaretama – 1

8 – Pacatuba – 1

9 – Paracuru – 1

10 – Quixeramobim – 1

Total: 33

Quantidade de ataques por dia

Sexta- feira (20)

1 – 1 caminhão roubado em Quixadá é parcialmente incendiado em Quixeramobim.

Sábado (21)

2 – 1 caminhão incendiado na Cidade 2000, em Fortaleza.

3 – 3 caminhões incendiados em estacionamento da BR 116, no km 14, em Messejana, em Fortaleza.

Domingo (22)

4 – Tentativa de incêndio em posto de combustíveis em Quixadá.

5 – 1 caminhão com papel higiênico é incendiado em Maracanaú.

6 – 1 carro particular é incendiado no Vicente Pinzon, em Fortaleza.

7 – 1 carro particular é incendiado no Caça e Pesca, em Fortaleza.

8 – 1 carro da Enel é incendiado em Quixadá.

9 – 1 caminhão é incendiado no bairro Mondubim, em Fortaleza. O veículo estava em uma revendedora.

Segunda-feira (23)

10 – 1 ônibus é incendiado na Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri, em Fortaleza.

11 – 1 ônibus é incendiado no Aracapé, em Fortaleza.

12 – 1 carro da Enel é incendiado no Conjunto Esperança, em Fortaleza.

13 – 1 carro da Enel é incendiado no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.

14 – 1 ônibus é incendiado no Canindezinho, em Fortaleza.

15 – 1 ônibus é incendiado no José Walter, em Fortaleza.

16 – 1 ônibus escolar é incendiado em Paracuru.

17 – 1 carro da Cagece é incendiado no Presidente Vargas, em Fortaleza.

18 – 1 carro de empresa de telefonia é incendiado no Monbubim, em Fortaleza.

19 – 1 topique é incendiada no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

20 – 2 ônibus são incendiados na Barra do Ceará, em Fortaleza

21 – 1 micro-ônibus é incendiado no Parque São José, em Fortaleza.

22 – Prédio do Juizado Especial, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

23 – Dois caminhões são incendiados em Maracanaú.

24 – Caminhão da coleta do lixo é atacado na Prefeitura de Pacatuba.

25 – Garagem da Prefeitura de Jucás é incendiada. 2 ônibus escolares, 1 caminhão de coleta de lixo e 1 caminhão-caçamba são atingidos.

26 – Princípio de incêndio no prédio da Secretaria de Infraestrutura de Jucás.

Terça-feira (24)

27 – Trator é incendiado no bairro Planalto Cidade Nova, em Maracanaú.

28 – Dois ônibus são incendiados em Canindé.

29 – Posto de combustíveis é atacado em Baturité.

30 – Incêndio a ônibus de banda de forró em Ibaretama.

31 – Incêndio de veículos em concessionária, no Papicu, em Fortaleza.

32 – Ônibus incendiado no bairro Vila Nova, em Maracanaú.

33 – Caminhão de lixo incendiado no bairro Vila Velha.

34 – Segundo caminhão de lixo, no Bairro Varjota

35 – Ataque a um ônibus da linha Conjunto São Bernardo, em Fortaleza

*Atualizado: 16h10