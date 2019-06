Ceará defende inclusão de Transnordestina e transposição do Rio São Francisco no PPA

Os secretários do Planejamento dos nove estados do Nordeste, somados aos de Minas Gerais e Espírito Santo, estiveram reunidos na quarta-feira (12), na Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), para estabelecer os critérios e selecionar as ações prioritárias da área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Na ocasião, o Governo do Ceará apresentou a necessidade de inclusão de pelo menos dois projetos no Plano Plurianual (PPA): a Transnordestina e a Transposição do Rio São Francisco.

Em torno de 134 projetos devem ser levados até o dia 15 de julho ao Governo Federal para serem incluídos no PPA, que estabelece metas a serem cumpridas pela União. O número corresponde a cerca de 15% do total de projetos (867), e atende a temas urgentes para a região.

Para o secretário do Planejamento e Gestão, Mauro Filho, um dos pontos fundamentais é o financiamento para os projetos prioritários. De acordo com o secretário, o Ceará trabalha em seis eixos principais, que seriam Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, Educação, Segurança Pública, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Social.