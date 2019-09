Ceará deve gerar cerca de 5 mil empregos temporários para o período de fim do ano

Com a chegada dos meses finais do ano, o mercado de trabalho começa a aquecer e as vagas temporárias já estão sendo ofertadas. Dessa forma, os interessados em conquistar uma oportunidade já podem buscar o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), por meio das Unidades do SINE no Estado. No total já estão abertas 800 vagas temporárias para os profissionais interessados em trabalhar no comércio, como vendedores.

Para o período do final do ano, considerando de setembro a dezembro de 2019, a expectativa do Instituto é captar cerca de 5 mil oportunidades temporárias para os setores de comércio e serviços, mantendo a mesma média realizada no ano anterior.

Vagas como vendedores, agentes de segurança e garçom são muito demandadas para o período e são uma oportunidade para quem deseja se inserir, isto porque cerca de 20% a 25% dos colaboradores temporários conseguem ser efetivados após o fim do ano. “A postura do trabalhador no ambiente de trabalho é o que faz a diferença e pode transformar uma vaga temporária em efetiva. É preciso ter disponibilidades para aprender, proatividade, saber trabalhar em equipe e sob pressão, considerando as metas a serem alcançadas”, analisa o presidente do IDT, Gilvan Mendes.

Para participar da seleção é necessário dirigir-se a uma das Unidades do SINE/IDT, munidos com o currículo, CTPS, RG, CPF e comprovante de endereço, com CEP. As vagas abertas para o comércio são principalmente para Capital e os profissionais com o perfil já estão sendo encaminhados para as seleções, que devem ocorrer até o mês de novembro.

*com informações do Governo do Estado do Ceará