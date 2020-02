Ceará deve ter 3.330 novos casos de câncer de próstata

Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva mostra quantos novos casos de câncer o Ceará deve registrar nos próximos anos. A projeção é que o câncer de próstata seja o mais frequente no Estado, com 3.330 casos novos em 2020. Uma taxa de 74 casos a cada 100 mil habitantes. Já na capital, predomina o câncer de mama, com 1.230 casos a mais. Cerca 86 a cada 100 mil pessoas.

De acordo com especialistas, o surgimento de novos casos de câncer de próstata no Ceará durante os próximos anos está relacionado à expectativa de vida dos homens, já que a probabilidade é maior conforme o avanço da idade. Com o aumento da expectativa de vida, os novos casos de câncer de próstata devem aparecer não só no Ceará, mas no Brasil como um todo.

No Ceará, além da cirurgia, o tratamento pode ser feito através de sessões de radioterapia. Em todo o estado, o câncer vitimou 8.723 em 2016, segundo dados do Ministério da Saúde. A maioria dos casos são observados em Fortaleza, em Juazeiro do Norte, em Caucaia, em Maracanaú e em Sobral. O Ceará é o segundo Estado da Região Nordeste em número de óbitos por câncer, ficando atrás da Bahia.