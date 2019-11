Ceará deve ter predomínio de nebulosidade variável até o próximo sábado

Após dois dias de chuvas concentradas na macrorregião do Cariri, a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) até o próximo sábado (30) é de predomínio de nebulosidade variável em todo o território cearense.

Conforme os meteorologistas do órgão, é possível observar, por meio de imagem de satélite, a presença de um sistema frontal – que pode induzir chuvas – sobre o oceano Atlântico, próximo ao nordeste da Bahia, entretanto já não está mais colaborando para formações de áreas de instabilidade sobre o sul do Ceará.

Diante das atuais condições de tempo, a atmosfera deve ficar mais estável para os próximos dias e, com a redução da umidade relativa do ar, o cenário fica ainda mais desfavorável para novas precipitações neste momento.

No intervalo entre as 7h desta quarta (27) e as 7h desta quinta-feira (28), balanço parcial da Funceme aponta chuva em apenas três municípios: Araripe (2 mm), Pacatuba (0,9 mm) e Maranguape (0,2 mm).