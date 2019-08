Ceará deverá ter todas as cidades conectadas à Fibra Ótica em 2 anos

Com uma das maiores coberturas de banda larga fixa do País, o Ceará deverá ter, até 2021, todos os municípios integrados a rede de fibra ótica instalada pelo Governo do Estado em parceria com empresas locais. Intitulado de Cinturão Digital, o programa contava 113 municípios no fim de 2018, além de outros 45 cobertos por empresas privadas.

O número corresponde a 85,8% do total de municípios, sendo a quinta maior participação entre os estados brasileiros e a maior da região Nordeste, segundo atestam dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Dos 113 municípios atendidos pela rede de fibra ótica, 94 recebem os cabos na sede municipal. Estas concentram 90% da população urbana do Estado.

Desde que foi implantado, em 2011, o Cinturão Digital vem provocando um crescimento exponencial do acesso à internet via rede de banda larga fixa no interior do Estado. Naquele ano, o Ceará tinha pouco mais de 400 pontos de conexão, e hoje conta com mais de 300 mil.