Ceará e Fortaleza apostam em camisas “9” para sequência do Brasileirão

Os centroavantes dos times cearenses têm uma missão difícil até o fim do campeonato brasileiro. Desbancar um “camisa 9” como artilheiro na competição. Não é tão simples assim, mas como a fase de ambos os times no campeonato, são regulares, o sonho desses atacantes a chegar no topo da artilharia do Brasil, é realidade.

O Ceará aposta no jovem talentoso Felippe Cardoso que têm feito bons jogos com a camisa alvinegra, porém está sem marcar a quatro partidas e o experiente Wellington Paulista, do Fortaleza, também está a dois jogos sem marcar.

Confira a seguir os números dos atacantes:

Felippe Cardoso: 14 Jogos – 1103 Minutos em campo – 5 Gols – 1 Assistências – 30 Finalizações – 5 Dribles – 70% Aproveitamento dos passes.

Wellington Paulista: 9 Jogos – 798 Minutos em campo – 2 Gols – 1 Assistências – 13 Finalizações – 14 Dribles – 75% Aproveitamento dos passes.

A diretoria dos dois clubes investiram pesado no começo do ano nesses dois atletas para dar sequência no campeonato da elite do futebol nacional.

Neste final de semana (14) e (15), Ceará e Fortaleza jogam respectivamente pela 21ª rodada, do Campeonato Brasileiro Serie A. No sábado (14), o Vovô encara o Botafogo-RJ, na Arena Castelão, às 21h e no domingo (15), o Leão enfrenta fora de casa o Bahia-BA, às 16 horas, na Arena Fonte Nova.

*(Com informações da Sofa Score)