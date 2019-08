Ceará e Fortaleza se enfrentam em primeiro clássico rei na Série A após 26 anos

Um momento ímpar. Os maiores clubes do estado duelam neste sábado (03) pela 14° rodada da Séria A do Brasileirão. É a primeira vez, após 26 anos, que Ceará e Fortaleza se enfrentam na elite do futebol nacional. A última vez que os clubes jogaram pela primeira divisão nacional foi em 6 de outubro de 1993, com vitória alvinegra por 1 a 0.

O Ceará vem a campo com o goleiro Diogo Silva, os laterais João Lucas e Samuel Xavier, a zaga formada por Luiz Otávio e Valdo, volantes Ricardinho e Fabinho, no meio de campo Tiago Galhardo e Lima e no ataque Felipe Cardoso e Leandro Carvalho.

O Fortaleza não tem muitas mudanças. No gol o arqueiro Felipe Alves, nas laterais Tinga e Carlinhos, compõem a zaga Roger Carvalho e Quintero, os volantes são Felipe e Juninho, no meio de campo Osvaldo e Romarinho, e os atacantes André Luis e Wellington Paulista fecham o time titular.

Vindo de derrotas, Vozão e Tricolor do Pici ocupam a 13ª e 14ª colocações, respectivamente. O discurso das duas equipes é de que uma vitória pode alavancar o ânimo para a sequência da temporada, mas o retrospecto no ano está do lado do Fortaleza, que ainda não perdeu para o rival (são duas vitórias e dois empates).

Confira imagens e vídeos antes do início da partida: