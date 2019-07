Ceará e Internacional se enfrentam neste sábado e partida pode dar mais confiança ao Vovô no campeonato

O Ceará vai a Porto Alegre neste sábado (27) em busca de mais três pontos. O Vozão possui, diante do adversário da vez, o Internacional, um histórico favorável. Num retrospecto equilibrado, o time cearense tem 7 vitórias de 18 disputadas. Fora de casa, venceu 3 de 5 partida e não empatou.

Os times entram em campo em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro 2019 a partir das 19 hrs, no Beira Rio. O Vovô seguiu viagem rumo à capital gaúcha treinou nessa sexta-feira (27), pela manhã, no CT do Grêmio.

A equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira realizou atividades de força, na academia, e técnicas-táticas, em campo. Além disso, o treinador deu bastante destaque para jogadas de finalização, cobranças de faltas, escanteios e pênaltis.

+ Ceará deve ter preparações específicas para cada jogo

Arbitragem

A partida será apitada pelo carioca Marcelo de Lima Henrique. Os auxiliares de campo serão Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Silbert Faria Sisquim, também do Rio de Janeiro. Na cabine do VAR também teremos apenas cariocas. O comandante será Pathrice Wallace Corrêa Maia, auxiliado por João Batista de Arruda e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha.