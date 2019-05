Ceará é líder em exportações de bebidas no Nordeste e o terceiro em todo Brasil

O Ceará é líder nordestino em exportações de bebidas, sendo o terceiro estado brasileiro em exportações no segmento. Ao todo, o Ceará acumulou US$ 17,8 milhões em vendas ao exterior de janeiro a abril de 2019. Água de coco e suco de acerola são os principais itens exportados. Os dados são do estudo produzido pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

De acordo com o levantamento, a bebida mais exportada é água de coco, que representa mais da metade do total de exportações pelo estado no setor. Em segundo lugar, a bebida mais exportada é o de suco de acerola, que recebeu incremento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.

As bebidas cearenses chegaram a 32 países diferentes, em 2019. Entre os principais mercados de destino, os Estados Unidos lideram e em segundo lugar aparece a Holanda.

Quanto às importações, a água de coco, vinda das Filipinas, representa quase tudo, com um total de US$ 1,98 milhões. Os vinhos também foram bastante importados pelo Ceará, em 2019, com um total de US$ 110,1 mil, aumento de mais de 500% em relação ao mesmo período do ano passado.