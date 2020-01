Ceará é o 3º estado do Brasil em quantidade de estudantes matriculados em tempo integral

Um levantamento divulgado pelo Ministério da Educação, concluído no final de dezembro, aponta que das 1.532.278 matrículas no Estado em creches, pré-escolas, unidades de ensino fundamental e médio, 21,47% são em tempo integral, o que representa 329.044. Com os dados, o Ceará ocupa o 3º lugar no País em número de inscritos para este tipo de escola. A informação consta do Censo Escolar da Educação Básica 2019.