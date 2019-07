Ceará é o 4º Estado do Nordeste em casos confirmados de hepatite A

Entre 1999 e 2018, o estado do Ceará registrou 6.667 casos de hepatite A. Os dados, divulgados pelo Ministério da Saúde, colocam o Estado como o quarto do Nordeste com maior número de ocorrências da doença.

O número de casos de hepatite A foi diminuindo até 2011 quando foram registrados 164 casos, totalizando uma diminuição de 83,95% em comparação a 2007, porém, a partir daí até 2013 contabilizou-se um aumento de 37,19% em todo o Estado.

Uma diminuição foi observada, porém, entre 2007 e 2018, período em que os casos confirmados da doença foram reduzidos em 97,45%. Assim como o tipo E, a hepatite A é transmitida pelo contágio oral-fecal, devido às condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos.