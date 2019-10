Ceará é o estado com a maior queda na quantidade nas mortes durante os primeiros oito meses do ano

O Ceará é o estado brasileiro que registra a maior quantidade de queda na taxa de homicídios durante os primeiros oito meses do ano. Os municípios cearenses apresentaram diminuição de 52,3% na taxa de mortes, caindo de 35.422 no ano passado para 27.517 em 2019. Além do Ceará, mais dois estados, Rio Grande do Norte e Acre, mantiveram uma queda superior a 30%.

Já em todo Brasil a redução foi de 22% no número de mortes violentas, somente em agosto, houve 3,1 mil assassinatos. Mesmo com o resultado, o número de homicídios continua alto: 114 pessoas morreram por dia, em média, no país em 2019.

As informações são do Monitor da Violência, o índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.