Ceará é o estado que mais cresce em volume de atividades turísticas do Brasil no primeiro semestre

O Ceará é destaque no turismo durante o primeiro semestre deste ano. O Estado foi o que mais cresceu em todo o Pais em volume de atividades turísticas, com um aumento de 9,9%, índice quase três vezes maior que a média do Brasil nos primeiros seis meses de 2019. Se forem considerados os últimos 12 meses, o Ceará permanece no topo, crescendo cerca de 12%, enquanto o índice nacional ficou em 3,5%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, os resultados positivos vem desde o segundo semestre de 2018.

Além do Ceará, outros seis estados aparecem com índice positivo: São Paulo, Pernambuco, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo. Já os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal tiveram queda.