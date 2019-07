Ceará é o principal estado exportador de pás eólicas do pais

De janeiro a maio deste ano, o Ceará exportou mais de US$ 82 milhões em pás eólicas, o que corresponde a 500% a mais que o registrado pelo estado no mesmo período de 2018. Com três empresas que produzem hélices para os equipamentos em todo o estado, as produtoras estimam que 70% do que é produzido é exportado. A expectativa é que com o crescimento das exportações, os lucros e as contratações aumentem cada vez mais.