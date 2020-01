Ceará é o sétimo do país com a maior quantidade de casos de tuberculose

O Ceará é o sétimo do Brasil com a maior quantidade de casos confirmados de tuberculose, entre 2015 e 2018, de acordo com informações do Ministério da Saúde. Nesse período, o estado teve aumento de 11,95% nos diagnósticos confirmados da doença, passando de 4.014 em 2015 para 4.559 ocorrências no último ano observado. No somatório dos quatro anos, foram contabilizadas 16.883 ocorrências.

Casos confirmados entre 2015 e 2018

1º São Paulo 85.138 2º Rio de Janeiro 55.583 3º Rio Grande do Sul 25.139 4º Pernambuco 23.057 5º Bahia 21.574 6º Pará 17.376 7º Ceará 16.883

De janeiro a dezembro de 2019, foram 3.543 casos confirmados da doença no Ceará, conforme a planilha atualizada de doenças de notificação compulsória da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Os dados, porém, ainda podem ser revisados. No mesmo período, foram informados 83 óbitos causados por tuberculose.