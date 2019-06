Ceará é o terceiro estado do Brasil e o primeiro do Nordeste mais procurado pelos europeus

O Ceará recebeu 44,9 mil turistas europeus durante os quatro primeiros meses deste ano. O número representa um crescimento de 65,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Se for considerado apenas os turistas europeus, o Ceará fica atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro, sendo a terceira maior porta de entrada de visitantes da Europa. Com esse índice, o Ceará fica em primeiro lugar no ranking de turistas internacionais deste ano no Nordeste.

De acordo com o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, o índice reforça o bom momento do turismo no Estado, que está crescendo mais que a média do País. O objetivo do governo estadual é garantir as novas frequências internacionais para que os índices só aumentem e tragam impacto na economia e desenvolvimento do Estado.

Atualmente, a França é o maior mercado internacional do Ceará. A Itália aparece em segundo lugar, seguida pela Alemanha, Argentina, Portugal e Holanda na sexta colocação. Fora da Europa, o Ceará recebe ainda visitantes dos Estados Unidos, Colômbia, Cabo Verde e Canadá. A renda per capita do turista estrangeiro é de R$ 5,1 mil e a permanência média é de dez dias.