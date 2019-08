Ceará é o terceiro estado do Nordeste com maior registros para pessoa física

O Ceará é o terceiro estado do Nordeste com mais registros de novas armas de fogo. Entre janeiro e abril deste ano, o Ceará teve 197 registros de novas armas, conforme os números do Sistema Nacional de Armas.

Já nos últimos 16 meses, foram 820 novas armas de fogo registradas no Ceará. O número representa uma média aproximada de 51 novas armas, por mês, legalizadas no Estado. No ranking nacional, o Ceará aparece em 14º no número de registro de novas armas.

Porte x Posse

De acordo com a Polícia Federal, o registro de arma de fogo é um documento, com validade de 10 anos, que autoriza o proprietário a manter a arma exclusivamente no interior da residência ou no local de trabalho.

Já o porte de arma de fogo é um documento com validade de cinco anos, que autoriza a portar, transportar e trazer consigo uma arma de fogo, de forma discreta, fora das dependências de sua residência ou local de trabalho.