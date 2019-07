Ceará é referência em imunização de 10 tipos de vacina

Dos dez tipos de vacina disponíveis à população brasileira pelo Sistema Único de Saúde, nove ultrapassaram 100% de imunização, são eles: BCG, rotavírus, meningocócica, hepatite B, pentavalente, pneumocócica, as primeiras doses da poliomielite e da tríplice viral e a tríplice bacteriana.

Os dados são do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. O sistema mostra que população do Estado vem se vacinando com maior frequência, passando de 2,29 milhões de doses aplicadas, em 2014, para 2,42 milhões, no ano passado.

Embora tenham voltado a ser notícia no Brasil em 2018, a ocorrência de sarampo no Ceará tenho último registro em 2015, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Referência no combate, o Estado ultrapassou a meta de 95% de vacinação contra a doença, entre 2008 e 2018.

As doses de hepatite B não ultrapassaram as metas, mas ficaram bem próximas do objetivo, para crianças atingiu 93% e hepatite A chegou a 92%. Aquela contra a poliomielite, ameaça grave às crianças, teve cobertura vacinal reduzida em seu primeiro reforço, aplicado após o primeiro ano de vida: o índice de 100,6% da população vacinada, em 2014, caiu para 84,7%, no ano passado.