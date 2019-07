Ceará entra no roteiro de concessão e privatização de serviços e empresas da União

O programa de desestatização que o governo federal está implantando, com a realização de leilões para concessão de empresas, infraestrutura e serviços públicos, passa pelo Ceará. O programa pode render R$ 450 bilhões aos cofres da União.

Uma das etapas do projeto prevê, para o terceiro trimestre de 2022, a concessão de 7.200 km de rodovias federais com 15 trechos que cortam os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.

O roteiro de privatizações e concessões tem, ainda, a 18ª rodada de licitações, em 2021, de 11 áreas das bacias do Ceará, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, com a concessão e exploração de óleo e gás. Nessa área, está prevista, a privatização da Lubnor (Lubrificantes e Derivados do Petróleo do Nordeste, com sede em Fortaleza.

Outra área que terá concessão para a iniciativa privada e que passa, também, pelo Ceará, é da distribuição e comercialização de energia elétrica, com leilão previsto para o 4º trimestres deste ano. Ao todo, serão 2.474 km de rede de energia elétrica distribuída pelos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Acre, Bahia, Rio Grande do Sul e Ceará.