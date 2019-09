Ceará vai mandar brigada para reforçar combate a incêndios florestais no Norte do país

Nesta quinta-feira (12), serão enviados 22 agentes cearenses que compõem parte da Brigada Federal Pronto Emprego do Prevfogo/Ibama, para auxiliar no combate de incêndio que acontece em áreas florestais no Norte do país, em prioridade a cidade de Itacajá, região com situação de urgência.

Segundo o engenheiro agrônomo e coordenador da Brigada Federal Pronto Emprego do Prevfogo do Ibama, Kurtis Bastos, o grupo de brigadistas fizeram treinamentos no mês de agosto, inclusive, passaram por ocorrências semelhantes em três cidades do interior: Quixadá, Quixeramobim e Jaguaribara.

Os agentes cearenses irão trabalhar em terras indígenas e quilombolas, unificações de conservação e assentamentos rurais federais.